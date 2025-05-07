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2025世壯運17日選手遊行 北市府周邊兩階段交管

2025/5/7 13:30
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）2025雙北世壯運17日登場，北市府周邊將舉辦遊行活動。台北市交通局提醒，屆時松壽路、松智路、市府路、逸仙路及仁愛路等路段將自上午10時起實施兩階段交管。

台北市交通局今天舉行記者會說明2025雙北世界壯年運動會17日開幕典禮與遊行、10日起沙灘排球賽事的交通管制措施。

與會的世壯運發言人郭音蘭說明，17日遊行活動隊伍預計由近2萬名選手、隊職員、陪同者組成，下午4時集結、下午5時30分自市政府出發，沿著市府路、松高路步行至國父紀念館後，從連通道進入台北大巨蛋參與開幕典禮。

郭音蘭指出，開幕典禮預計會有3萬人共襄盛舉，呼籲已購票民眾搭乘大眾運輸工具抵達會場，並從地面層通過安檢後進入，離場時也可多加利用大巨蛋外6線免費接駁專車。

台北市交通局交通治理科長林育生說明，配合活動進行，市政府周邊17日上午10時至晚間7時將實施兩階段交通管制，首階段範圍包含松智路、松壽路、市府路、松高路及基隆路部分路段，接著自下午3時起擴大並納入逸仙路及仁愛路4段。

林育生指出，因為管制範圍較大，提醒通過性車流提早改道行駛，周邊YouBike站點也會配合暫停營運，而管制範圍內的停車場原則上不會禁止進出，僅部分出入口暫停使用。

此外，林育生表示，市民廣場新仁愛路為配合沙灘排球賽事，將自10日凌晨0時至25日晚間6時進行道路封閉管制，逸仙路屆時會配合調撥南往北1車道，仁愛幹線及270、311、967等部分公車路線將同步取消停靠「市政府（市府）」站位。

林育生指出，另有定向越野、田徑公路賽、個人公路賽等賽事須實施交管措施，詳細資訊將在接近賽事時陸續公布。

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台北市停車管理工程處補充，由於觀山、迎風及華中河濱公園將作為部分賽事舉辦地點，周邊堤外停車場的部分停車格位將在13日至30日作為救護區、補給站及休息區使用，建議有停車需求的民眾多加利用其餘停車場。

台北市交通局長謝銘鴻呼籲觀賽及參賽民眾，搭捷運、不開車，響應低碳交通，為地球永續盡一份心力。（編輯：蕭博文）1140507

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