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終結兒虐和挺陸配遊行10日登場 凱道、濟南路交管

2025/5/8 16:18（5/8 17:12 更新）
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「終結兒虐、陪你長大」與「挺陸配遊行」集會活動10日舉行，台北市警局中正第一分局表示，凱達格蘭大道和濟南路一段等路段當天將交管。（台北市警察局中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月8日
「終結兒虐、陪你長大」與「挺陸配遊行」集會活動10日舉行，台北市警局中正第一分局表示，凱達格蘭大道和濟南路一段等路段當天將交管。（台北市警察局中正第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月8日
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）「終結兒虐、陪你長大」和「挺陸配遊行」集會活動都將於10日在台北市中正區舉行，北市警方今天表示，凱達格蘭大道和濟南路一段等路段當天將交管，請用路人多加留意。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，轄內凱道、濟南路一段等路段於10日（星期六）上午8時起至晚間8時止，申准舉辦兩場集會遊行活動，分別為「終結兒虐、陪你長大」集會和「挺陸配遊行」集會遊行活動。

據了解，為維護上述活動交通秩序與安全，警方正在規劃相關安全維護警力，預計明天出爐。

中正一分局提到，為因應兩場集會地點及遊行路線，相關交通疏導管制已做好規劃。

「終結兒虐、陪你長大」集會活動部分，凱道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，自10日上午8時起管制車輛通行，供主辦單位搭設舞台、音響等硬體設備；預計至10日晚間8時活動撤場結束，再開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制、開放。

中正一分局指出，「挺陸配遊行」集會遊行活動部分，集合處所信義路（中山南路【不含】至林森南路【不含】）南側慢車道全線，自10日下午2時起管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

由於遊行自10日下午3時出發，沿途自信義路南側慢車道（集合後往東出發）起步→（左轉）林森南路→（左轉）濟南路一段（集會後解散）。

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中正一分局說，待主辦單位於10日下午3時30分許抵達集會地點，包括濟南路一段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制，預計至下午5時30分結束。

同時，本次集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛。（編輯：張銘坤）1140508

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