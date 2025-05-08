政院提兒托法草案 托育人員若涉身心虐待將公布姓名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）幼兒托育備受關注，行政院會今天通過「兒童托育服務法」草案，將0歲至2歲托育規範單獨立法，未來托育機構應保存錄影30天；此外，托育相關人員若有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處新台幣60萬元，並公布行為人姓名及托育機構名稱。

幼兒托育因剴剴案受到高度關注，行政院會今天通過「兒童托育服務法」草案，共6章78條，將送立法院審議。草案將0歲至2歲托育規範單獨立法，重點包含居家托育執業資格調整、強化托育機構管理、增加多元托育型態、強化不當對待處理機制，以及加速推動公共化托育。

由於草案涉及多項配套子法，衛福部次長周志浩出席院會後記者會時指出，因應民眾對專法的需求，衛福部不會等到立法院三讀通過後才草擬子法，而是會力拚草案三讀通過後的6個月內，就完成配套草案研擬。

根據衛福部資料，自民國107年起至114年3月，台灣公共托育設施自98處成長至502處，提供準公共托育服務的私立托嬰中心自662家成長至1130家，居家托育人員（保母）則自1.77萬人成長至2.31萬人，另外，家外送托率自9.43%成長至26.95%，均大幅成長，托育專法有其必要。

強化不當對待案件處理機制部分，由於托育機構發生兒虐案件常有影音資料毀損，以及社會大眾期待政府加重處罰違法托育機構等，因此草案將現行運作機制法制化，建立事件調查及審議機制，並規範運用網際網路儲存監視影像及影音資料，異地備份保全證據，同時提高違法人員及機構處罰強度。

根據草案，托育相關人員若對0歲至2歲兒童有身心虐待，或是情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，將處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人的姓名，及其所屬托育機構名稱。

而若托育相關人員對兒童涉有體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為，其情節尚非重大者，則處行為人6000元以上、6萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱。但草案也有但書，若該機構負責人在主管機關知悉前就主動通報，就不予公布該機構名稱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

草案也要求，托育機構應依規定妥善管理攝錄影音資料至少保存30日，以及依規定聘僱主管人員、機構托育人員及工作人員前，報直轄市、縣（市）主管機關核准等，否則將處負責人3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並令其限期改善，若屆期未改善者，按次處罰。而情節重大或經處罰3次仍未改善者，草案規範得依情節輕重令停止招收6個月至1年、停辦1年至3年或廢止其設立許可等。

其餘草案重點包含一，明訂「居家托育」專章，透過源頭把關限縮居家托育人員資格，刪除僅需受訓即可執業者；二，草案也規範托育機構應將人員資格、收托人數、收退費項目等資訊更加公開透明，並規範托育機構設置專帳及會計帳簿憑證相關規定；三，提供多元化托育型態；四，放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用，並定明運用學校餘裕空間辦理托育機構，免予變更使用執照的規定等。（編輯：翟思嘉）1140508