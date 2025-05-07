北市行銷世壯運 選手隊職員可領600元現金券

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市商業處今天表示，世壯運將登場，為讓選手及遊客掌握北市旅遊資訊，世壯運官網已設置旅遊專區，並將600元現金券資訊寄送給選手及隊職員領取。

台北市商業處發布新聞資料指出，2025雙北世界壯年運動會將於17日登場，此次與台北市商圈、市集百貨商場合作，推出專屬消費優惠、電子現金券及特色遊程的多項好康。

商業處表示，為讓世壯運選手與遊客掌握台北市商圈、市集及旅遊資訊，世壯運官網賽會活動內已設置旅遊專區，內容介紹台北市具代表性特色商圈及知名夜市，並提供商圈市集、交通指引與必訪攻略等資訊。

商業處指出，600元現金券包含特定店家現金券200元、商圈現金券200元、商場百貨現金券200元，資訊已陸續發放至選手的電子信箱。

此外，從8日起，選手（含隊職員、12歲以上陪同者）每週都可領取限量600元現金券，且台北市商圈店家積極響應世壯運，已有21處商圈主動加入賽事應援行列。

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商業處表示，為提升世界各地選手與隨行人員便利性，賽會建置中、英、日、韓版本的特約店家資訊網站，並提供詳細優惠內容與查詢功能，包含1049家特約店家提供外語友善服務，讓台灣熱情與城市魅力被世界看見。

商業處指出，辦理世壯運後會進行經濟效益統籌評估，將納入場館動線、選手消費、旅宿入住率與觀光交通等層面，進行完整效益評估分析，作為北市未來優化舉辦大型賽事活動參考依據。（編輯：蕭博文）1140507