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世壯運新北衛生分級1208家優級 4國語言標章識別

2025/5/6 12:41（5/6 13:11 更新）
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新北市府衛生局6日表示，迎接雙北世壯運的場館周邊食品衛生，委託中華食品安全管制系統發展協會，評核獲得「優級」與「良級」的商家，將有4國語言的標章，提供消費者與選手識別。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月6日
新北市府衛生局6日表示，迎接雙北世壯運的場館周邊食品衛生，委託中華食品安全管制系統發展協會，評核獲得「優級」與「良級」的商家，將有4國語言的標章，提供消費者與選手識別。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府衛生局今天表示，迎接雙北世壯運，加強轄內運動場館周邊商家衛生分級評核，共1208家取得「優級」評核。另特別設計中、英、日、韓4國語言標章，供選手與消費者識別。

市府體育局表示，世壯運競賽場地總檢查，今天持續檢查新莊棒球場、新莊體育館的桌球賽場、輔仁大學中美堂籃球賽場、輔仁大學田徑場的足球賽場。

市府衛生局發布新聞表示，17日至30日舉行的世壯運，超過2.5萬名選手及隨行人員參與賽事。衛生局委託中華食品安全管制系統發展協會，評核轄內餐飲業者的衛生分級管理。

衛生局說，現場實地查核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向，評核結果共1208家取得「優級」及52家取得「良級」。這些評核機制為開放式提供業者主動登記後，由協會前往評核，比較趨向於輔導商家業者自主管理。

衛生局說，評核完畢後，特別設計中、英、日、韓4國語言標章，供選手與消費者識別屬於「優級」或「良級」。

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衛生局說，另外，世壯運的競技場館分布在北台灣7縣市，各縣市衛生局也同時針對開閉幕晚宴、歡迎晚會、特約餐飲店家，及各競賽場館供應餐食的食品業者，展開食品衛生安全的稽查。

衛生局回應中央社記者詢問表示，新北無預警稽查新北市1066家食品與餐飲業者，部分商家有食材未離地、垃圾桶未覆蓋等缺失，經要求複查後，衛生環境已經符合食品良好衛生規範準則之規定。（編輯：方沛清）1140506

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新北市府衛生局6日表示，迎接雙北世壯運的場館周邊食品衛生，無預警稽查周邊場館的餐飲業者衛生。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月6日
新北市府衛生局6日表示，迎接雙北世壯運的場館周邊食品衛生，無預警稽查周邊場館的餐飲業者衛生。（新北市府衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月6日
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