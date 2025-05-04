從廚房到球場盧碧春號稱最強桌球阿嬤 挑戰世壯運盼為台奪金

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（中央社記者王鴻國新北4日電）從一開始陪丈夫去球館到產生興趣練桌球的身障選手盧碧春，不僅在國內奪冠，還成為東京帕運的國手，號稱從廚房到球場的最強桌球阿嬤，她這次挑戰世壯運，盼為國家奪下金牌。

根據新北市政府體育局新聞稿，62歲的盧碧春當時只是陪先生去參加桌球協會的慶功宴，「看到一群輪椅朋友打得熱血又開心，突然覺得，或許我也可以。」

沒想到這一打，就是十幾年。從完全不會打，到3年內奪下全國冠軍，再到2018年亞洲帕拉運動會擊敗中國大陸強敵拿下銀牌，盧碧春一步一腳印，成為台灣帕拉桌球界的代表人物，堪稱「用球拍開出來的路」。

對盧碧春來說，運動不只是競技，更是陪伴與療癒。她說，打球讓她從否定自己，到慢慢學會欣賞自己，也讓她認識了很多勇敢的朋友。而她最大的後盾，就是一路支持她的丈夫和兒子們。

每週六、日，夫妻倆都在板橋體育場桌球室與球友們一起練習，盧碧春表示，感謝體育局提供訓練場地，讓她們有穩定的地方練球，這對選手來說意義重大。

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雙北世界壯年運動會5月17日登場，盧碧春積極備戰，目標直指金牌。她表示，希望能陪伴更多年輕身障選手走上球桌，「我不是永遠都能站在場上，但只要有人想練，我願意陪他們一起練下去，這份精神不能斷。」

體育局表示，從廚房到球場、從媽媽到選手，盧碧春用她的每一個身分，證明了人生的精彩不分年齡、不分身份。在即將到來的母親節，她表示，一家人圍著桌子吃飯、聊聊天，這就是她最幸福的時光。（編輯：陳清芳）1140504