議員質疑世壯運官網賽程缺失 蔣萬安：5/2前更新

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（中央社記者楊淑閔、劉建邦台北30日電）世壯運即將開幕，民進黨北市議員簡舒培今天質詢，官網上有8個賽事賽程是空的，另有日期錯誤等狀況。台北市長蔣萬安說，會全面校正為正確資訊，5月2日前全面更新。

台北市議會下午召開「114年度台北市總預算第1次追加（減）預算案」報告，蔣萬安率市府首長列席備詢，2025雙北世界壯年運動會成焦點。

簡舒培說，質詢前她上了世壯運網站，搜尋蔣萬安報名的壁球賽程，但完全沒有賽程。蔣萬安隨即回應，賽程是有的，細部對戰組合跟時間表今天就會上網。

簡舒培緊接著表示，世壯運共計35個賽事，官網上有8個賽事都還沒有賽程，甚至有民眾表示報名後，官網公布的比賽時間跟秩序冊所載完全不同，世壯運若有狀況，恐會貽笑世界、蔣萬安好感度一定吊車尾。

蔣萬安回應，將要求體育局、執委會全面校正，5月2日前做全面更新，全面校正為正確資訊。

民進黨台北市議員顏若芳則質疑，研考會2月做民調，仍有5成2民眾不知道什麼是世壯運，或是雙北要舉辦世壯運；此外，合作特約商店分成小吃、娛樂、購物、商場、運動場館等2400家，但英文地圖少了414家。

蔣萬安說，會請商業處加速將資訊上架官網。商業處表示，5月1日前會上架店名、優惠活動資訊。

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顏若芳又問，世壯運行銷平台為何。觀傳局長余祥回覆，有臉書、IG、YT三個平台。顏若芳追問是否有國外主流的X平台，余祥說：「據我所知是沒有。」顏若芳隨即指出，國際世壯運總會X的介紹連結是連結到台北市的世壯運X帳號，「你現在跟我講沒有。」

顏若芳說，世壯運籌備荒腔走板，台北市會丟臉到國外。蔣萬安允諾，會加強國際宣傳。（編輯：蕭博文）1140430