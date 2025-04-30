世壯運輕艇激流測試賽順利 宜蘭安農溪賽場啟用

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（中央社記者王朝鈺宜蘭30日電）「2025雙北世界壯年運動會」即將登場，今天在宜蘭安農溪國際輕艇激流標桿競賽場舉行測試賽，主辦單位表示，測試賽圓滿順利，為正式賽會運作奠定良好基礎。

測試賽前，宜蘭縣政府舉辦「安農溪輕艇激流標桿國際競賽場地」啟用典禮，包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、教育部體育署副署長洪志昌、台北市政府副市長林奕華，及體育局長游竹萍到場參加。

林奕華致詞表示，安農溪場地興建過程艱辛，感謝政務委員吳澤成協助及宜蘭縣政府如期如質完成，讓比賽可順利舉行。

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她說，宜蘭除了安農溪輕艇激流賽事，還有梅花湖鐵人三項、冬山河划船及烏石港衝浪等競賽項目，邀請民眾共襄盛舉，到場為選手加油，讓世界看到台灣、看到宜蘭。

主辦單位指出，「宜蘭安農溪激流標桿場地」為全台首座人工輕艇激流標桿競賽場地，今天測試賽為賽會正式開始前的重點工作項目，藉由選手實地演練，全面檢視各環節，確認作業流程並藉此調整優化，為5月17日起賽事打下穩固基礎。（編輯：林恕暉）1140430