新北推瑞芳觀光公車 世壯運選手免費搭暢遊山水

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市交通局今天表示，迎接雙北世壯運，結合瑞芳觀光公車發行紀念電子票證將發送給各國選手，自5月17日起不限次數，選手可免費暢遊九份老街熱門景點及海岸線風光。

新北市交通局長鍾鳴時今天在市政會議指出，177瑞芳觀光公車自瑞芳區「區民廣場」發車，串聯瑞芳區深澳鐵道自行車、水豚君巖、水湳洞、黃金瀑布、黃金博物館及九份老街等7大熱門觀光景點。

他說，歡迎世壯運各國選手體驗山城與海岸線風光，特地發行電子票證發送給選手，自5月17日起至8月16日，每日行駛、天天有班次，不限次數、免費搭乘瑞芳觀光公車。

會後，鍾鳴時接受中央社記者訪問表示，參考國外在市內主要觀光景點的周遊巴士案例，與台北汽車客運公司合作推瑞芳觀光公車；若評估效果不錯，預計在淡水區周邊景點也開闢路線。

交通局指出，瑞芳觀光公車車體有彩繪，並設計特色站牌、多語言摺頁及影音導覽等服務。自瑞芳「區民廣場」發車，巡迴行駛瑞芳區熱門景點，起訖點為大眾運輸轉乘節點，並行經公有停車場，民眾可將車輛停放後，搭乘觀光公車輕鬆悠遊各景點。

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台北客運董事長李博文透過新聞稿表示，為服務國外觀光客，提供各站位預估到站時間、景點導覽影片及「中、英、日、韓」多國語言服務的宣傳摺頁QR Code便利旅客遊程安排及查詢。

台北客運指出，觀光公車票價定價為新台幣99元，推廣期間超值優惠價49元。為提供乘車民眾更多好康，與瑞芳美食廣場部分店家、黃金博物館、深澳鐵道自行車合作，凡旅客向商家出示一日券QR Code，可享有購物、門票等折價優惠。（編輯：戴光育）1140430