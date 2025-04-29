淡古博物館搭世壯運風 打開百年體育館、橄欖球場

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（中央社記者趙敏雅新北29日電）2025雙北世壯運5月17日登場，淡水古蹟博物館搭世壯運風潮，與淡江高中共同規劃專屬導覽行程，帶民眾一窺百年體育館及橄欖球場，活動於5月5日中午12時開放線上報名。

新北市立淡水古蹟博物透過新聞稿指出，響應2025雙北世界壯年運動會，特別與新北市私立淡江高級中學合作，將於5月17日、18日、24日及25日上午10時至11時30分，推出「百年老派運動會」專屬導覽團，參觀百年體育館、橄欖球場、滬尾小學校禮堂及淡水海關碼頭「稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展」等，每場次25人，共100人。

淡水古蹟博物館表示，活動除了能一探百年體育館及橄欖球場，還可體驗125年前淡水稅關員下班後的運動項目與日治時期小學生的體操課。

淡江高中校長周國生說，位在校園內的體育館建於1923年，模仿閩南式農宅，正面有馬背造形和鳥踏線，上方有綠釉磚氣窗，門口有垂花燈座，為一棟中西合璧建築，日治時期一度改為武道館，已故前總統李登輝曾在此練習劍道並留下照片。

至於橄欖球場，周國生說，有台灣橄欖球運動發源地之稱，1923年由陳清忠成立台灣第一支橄欖球隊，當時的「台北聯合隊」屢創佳績，如今淡江高中橄欖球隊仍是全國知名強隊，校友兼球員的知名藝術家林舜龍曾為球場設計一座紀念碑，傳承意味濃厚。

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淡水古蹟博物館長蔡美治說，為提升淡水的文化觀光量能，今年起積極「打開」淡水的古蹟，首波是淡江高中的體育館和橄欖球場，再搭配世壯運推出主題導覽，讓全民都能用不同方式參與國際盛事。詳細活動內容可上淡水古蹟博物館官方網站查詢。

蔡美治透露，未來將與真理大學共同規劃開放理學堂大書院、姑娘樓、牧師樓及馬偕故居等，滿足國內外旅客朝聖知名影劇拍攝場景心願。（編輯：方沛清）1140429