雙北世壯運將登場 104歲台灣羽球好手參賽

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）2025雙北世界壯年運動會17日開幕，台北市政府今天表示，共有逾2千名65歲以上「不老英雄」參賽，90歲以上15人，台灣就占8人，104歲林友茂還是金氏世界紀錄最年長羽球好手。

北市觀光傳播局今天舉辦「不老英雄‧和世界挑一場 世壯運90+誓師記者會」，公布今年最高齡報名者是105歲的泰國田徑選手；65歲以上的男性報名人數前3名國家依序是台灣893人、澳洲140人及日本127人；65歲以上女性報名人數前3名國家則是台灣281人、日本51人及巴西46人。

4名90歲以上的台灣「不老英雄」今天現身記者會，暢談參賽想法及維持健康之道。104歲的林友茂穿著紅上衣、戴紅帽，被現場主持人稱讚氣色佳、完全不像百歲長者。林友茂則說，要穿紅色才有精神。

觀傳局說，林友茂是金氏世界紀錄最年長羽球好手，也是「世壯運推廣大使」。林友茂則表示，多運動、多唱歌、多做好事幫助他人，是健康長壽的主因，他原本打太極拳，但發現打羽球打得好有掌聲，50歲開始打羽球迄今。

此外，93歲的蘇振村投入木球運動超過20年，他說，60多歲因緣際會認識木球，從年輕就保持運動習慣，有信心將木球金牌留在台灣。

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95歲的陳彥地、90歲的林汝聰是游泳好手。陳彥地表示，現在每週2次游泳1600公尺、騎單車、練氣功，有信心打破自己在全國90到94歲組50公尺仰式所保持的紀錄。林汝聰則講究跳水姿勢，表示要45度角往上跳，然後頭向下，下水後趕快浮起來，可為自己泳速助攻。

台北市副市長林奕華說，這次賽事吸引超過2.5萬人報名，65歲以上的「不老英雄」踴躍參賽，傳遞了世壯運「運動無界、人生無限」的精神。（編輯：蕭博文）1140428