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李洋化身陪練員伴父出征世壯運 屆時將到場應援

2025/4/27 13:20（4/27 13:36 更新）
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台北市政府觀光傳播局27日表示，奧運羽球男雙金牌得主李洋（左）將化身父親李峻淯（右）的陪練員及啦啦隊，協助李峻淯備戰2025雙北世界壯年運動會。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月27日
台北市政府觀光傳播局27日表示，奧運羽球男雙金牌得主李洋（左）將化身父親李峻淯（右）的陪練員及啦啦隊，協助李峻淯備戰2025雙北世界壯年運動會。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月27日
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）2025雙北世界壯年運動會5月登場，台北市觀傳局表示，奧運羽球男雙金牌得主李洋將以非選手身分參賽，化身父親李峻淯的陪練員及啦啦隊，陪伴李峻淯站上國際舞台。

台北市觀光傳播局今天發布新聞稿表示，李峻淯不僅是李洋邁向奧運之路的啟蒙教練，更為羽球基層教育無私奉獻多年，此次他將放下教練身分，從場邊支持者轉變成為夢想而戰的參賽者，用行動傳遞「夢想不受限於年齡」。

觀傳局透露，李峻淯將出賽5月21日羽球雙打、5月24日羽球混雙及5月26日羽球單打，而李洋除了平時陪李峻淯練習羽球備戰，屆時將親自到場應援，觀賽民眾有望見到李家父子的溫馨互動。

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李峻淯透過影片分享心情，表示過去只能在場邊看兒子為夢想拚搏，這次輪到自己站上國際舞台，無論對手來自哪裡，都會全力迎戰。

針對出賽時間及對戰表等詳細資訊，世壯運執行委員會表示，目前正由國際壯年運動總會進行審核中，確認後盡速公布。（編輯：李淑華）1140427

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