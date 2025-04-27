迎接世壯運 新北推177瑞芳觀光公車

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市長侯友宜今天主持177瑞芳觀光公車啟航典禮表示，177觀光公車路線一日的票券只要新台幣49元，就可以玩遍深澳鐵道自行車、水豚君岩、黃金博物館等景點。

侯友宜表示，即將於5月17日迎來世壯運，為迎接更多的國際觀光旅客，新北市已發了3.5萬張的紀念票卡，讓來自世界各國選手可持票卡免費搭乘177觀光公車，暢遊青春山海線。

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他表示，觀光公車串聯7大景點，其中包括深澳鐵道自行車、黃金瀑布、陰陽海、水豚君岩及勸濟堂、黃金博物館、九份老街到瑞芳車站，可以說把山海串在一起，但是一日的票券只要49元，49元可以玩一天，玩到非常的開心。

交通局表示，177瑞芳觀光公車上路後，即日起至5月16日期間，為每週五、週六、週日行駛；「2025雙北世界壯年運動會」登場後，177瑞芳觀光公車自5月17日至8月16日止，每日行駛、天天有班次，讓世壯運選手競技之餘還能觀光旅遊，探索黃金山城魅力。（編輯：吳素柔）1140427