議員指3千餘選手退費 世壯運執委會：多為個人因素

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（中央社記者劉建邦台北24日電）雙北世壯運將開幕，台北市議員林延鳳今天指出，迄今已有近3000名選手退費；世壯運執委會表示，退費原因多半是選手行程改變、受傷等個人因素。

2025年雙北世界壯年運動會將於5月17日開賽，媒體報導指中國稱不知台灣有賽事，阻擋選手來台或要求從第三地如澳門或香港轉機，手續麻煩可能讓選手棄賽等狀況。

此外，民進黨台北市議員林延鳳透過群組發布訊息指出，北市府花費新台幣數億元預算宣傳世壯運，如針對韓國行銷花費近2000萬元，但韓國選手僅71人報名，另有選手報名後卻被安排至其他賽事，可能導致選手來不及訂機票、安排住宿等。

林延鳳說，調資料發現，世壯運有2.5萬餘名國內外選手報名，但至今退費選手就近3000人，市長蔣萬安應對外說清楚相關狀況，並扛起政治責任，不要任何事情都推給中央。

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世壯運辦公室發言人郭音蘭回應，針對韓國宣傳情形，議員把海外宣傳經費連帶宣傳世壯運認為是同等於專門宣傳世壯運，且把韓國選手報名世壯運數據，直接與例行海外觀光宣傳經費劃上等號，顯然與事實不符。

郭音蘭說，至於議員所稱退費選手近3000人，退費原因多半是選手的行程改變、受傷、隊伍解散等相關個人因素。（編輯：蕭博文）1140424