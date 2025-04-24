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傳中國選手恐棄賽 世壯運發言人：簽證都在處理中

2025/4/24 14:54（4/24 15:16 更新）
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圖為世壯運倒數100天記者會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）雙北世壯運即將開幕，傳出中國選手因入台手續麻煩可能棄賽，或是出現選手被擅改項目、簽證資訊混亂等狀況；世壯運發言人郭音蘭表示，大陸選手僅500多人，簽證都在處理中。

雙北世壯運將登場，但傳出中國稱不知台灣有賽事，阻擋選手來台或要求從第三地如澳門或香港轉機，手續麻煩可能讓選手棄賽。

台北市長蔣萬安今赴議會民眾黨團報告重大法議案時，議員林珍羽也質疑，有選手報名龍舟賽卻被改成路跑、簽證資訊雜亂、要退賽的選手遭重複扣報名費、技術手冊中英文版內容不同等，批評北市未掌握報名狀況，花了新台幣十幾億元的賽事，隨便就犯了最不應該的錯誤。

針對大陸選手來台問題，世壯運發言人郭音蘭表示，本屆參賽者約2.5萬人，大陸選手參賽計約500多人，僅佔約2%。入台簽證都依照中央規定提出申請經中央核准，目前中央都在協助處理選手簽證事宜。

針對有選手先行納入公路賽部分，郭音蘭表示，賽事資格門檻和限制或是賽事組成人數，均經國際壯年運動總會訂定和審核，但基於世壯運鼓勵全民運動、全齡運動的精神，雙北歡迎選手並希望提供最佳體驗，希望盡可能參與本次賽事。

郭音蘭進一步說明，部分賽事項目因額滿或組隊未組成等因素，世壯運辦公室報名截止後以系統電子郵件通知選手未報名成功，同時為保障選手身分與相關權益，世壯運主動以電子郵件通知，將選手先行納入公路賽，參與者仍可依意願決定是否參與世壯運公路賽項目；若選手無意參與，皆可依相關規定申請退費。

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關於賽程公告部分，郭音蘭說明，世壯運賽程17日已公告在2025世壯運官網，作業並無延宕，方便選手預訂住宿、機票等需求；比賽當日對戰表、出賽時間等資訊，須經過國際壯年運動總會審核，一旦確認會盡快公布。

針對技術手冊中英文版內容不同，郭音蘭說，並無此情況，英文版皆是從中文版翻譯，若選手有發現語意落差，可以向執委會反映。（編輯：黃名璽）1140424

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#雙北世壯運
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郭音蘭
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