雙北世壯運5月登場 大巨蛋周邊反恐演練逼真

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）雙北世壯運即將登場，北市今天在大巨蛋周邊舉行反恐演練，模擬歹徒挾持選手接駁車、大巨蛋有爆裂物等情境，場景逼真，更出動偵爆犬、輪式裝甲車。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，北市今天舉行反恐維安暨消防搶救演練，市長蔣萬安率市府團隊觀看簡報及現場演習。

台北市政府警察局表示，秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，強化維安規劃，模擬開幕典禮時，選手接駁車遭挾持，由維安人員執行攔截圍捕及破窗攻堅，進行人質營救。

另外，大巨蛋模擬發生爆炸事件，台北市警察局、內政部警政署刑事警察局偵查第五大隊及新北市警察局警犬隊，執行爆裂物偵蒐處置 。

消防局、衛生局及社會局等實施「大量傷病患及人員救護」及「火災搶救疏散」 ，藉由模擬真實情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制應變整備情形，以提升防災韌性，強化跨機關橫向協調及支援整合能力。

北市府表示，這次演習力求逼真，包含出動重達30公斤的E0D10防爆衣、輪式裝甲車、ICM型爆裂物X光機、消防救災機器人等。

倒數25天將迎接世壯運，蔣萬安致詞時表示，超過2萬5000名世界各地選手、預計超過4萬8000人次參與賽事，感謝參與演練人員，要料敵從寬、禦敵從嚴。

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蔣萬安指出，這次賽前2小時前就定位維安崗位、架設安全門等，一旦發生任何危險情事及時處理；比賽完淨空場地、全面巡查，確保賽會及市民安全。

世壯運維安處長涂國卿表示，結合社會、衛生、體育等處，中央與地方充分合作，規劃公車脅持、疏散救護、爆裂物處置、消防及逮捕歹徒等情境，確保賽會安全；開幕人數經體育局規劃約2萬多人。（編輯：張雅淨）1140422

2025雙北世界壯年運動會將登場，台北市22日舉行反恐維安暨消防搶救演練，現場出動輪式裝甲車、攻堅小組等，場面逼真。中央社記者陳怡璇攝 114年4月22日

2025雙北世界壯年運動會將登場，台北市22日舉行反恐維安暨消防搶救演練，現場模擬情境，實施「大量傷病患及人員救護」。中央社記者陳怡璇攝 114年4月22日