雙北世壯運5月登場 新北市美術館周邊反恐演練

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（中央社記者趙敏雅新北23日電）雙北世壯運即將登場，為確保閉幕典禮順利落幕，新北市警察局今天在新北市美術館周邊進行維安暨反恐演練，模擬突擊式攻堅、人質營救，因應若發生危害可迅速控制現場。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日展開，閉幕典禮5月30日晚間在新北市美術館舉行。新北市政府警察局上午在美術館周邊展開大規模維安暨反恐任務實警演練，模擬突發狀況，提升應變效率與經驗。

新北市警察局表示，這次演練以恐攻事件為假想情境，在閉幕典禮各國貴賓入場時，恐怖分子假扮志工混入群眾，伺機持槍挾持人質，三峽警分局模擬獲報後啟動應變，封鎖現場、疏散群眾、防止踩踏及攔截圍捕等。

新北市警察局說，過程中也模擬攀降、突擊式攻堅，利用丟擲震撼彈及強勢火力壓制等情境，另外，刑大警犬隊模擬在會場中尋找疑似遺留爆裂物，交由刑事局防爆小組拆解。

新北市警察局指出，透過各單位密切協調，從危安監控、情報研判、談判機制到實際處理，演練過程緊湊逼真，強化跨部門合作機制，為世壯運閉幕典禮提供堅實安全保障。

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新北市警察局強調，演練項目也包含在突發情況下迅速管控群眾、維持秩序、避免踩踏意外，警方透過模擬群眾聚集疏散、現場指揮調度等環節，提升臨場應變能力，確保屆時能冷靜處理任何突發事件，保障民眾人身安全。

雙北世壯運即將登場，北市22日在大巨蛋周邊舉行反恐演練，模擬開幕典禮時，選手接駁車遭挾持，由維安人員執行攔截圍捕及破窗攻堅，進行人質營救，場景逼真，更出動偵爆犬、輪式裝甲車。（編輯：方沛清）1140423