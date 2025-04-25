新北市美術館開館 6/30前免費參觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市美術館今天在市長侯友宜主持下，正式開館，館方表示，自即日起至6月30日開放免費參觀，4月26日至6月1日起還有連續6個週末有開館系列活動。

新北美術館今天舉辦開館典禮，館方邀請國內外藝術家、國際媒體、顧問團隊及來自歐美和亞洲國際知名美術館館長與策展人共同見證。

在侯友宜及副市長、新北美術館董事長劉和然等人共同主持開幕儀式下正式開館，侯友宜還和現場人士一起拋彩帶，營造熱鬧氣氛。

侯友宜表示，新北美術館正式開館，是新北市第一座公有美術館，也是代表一個城市文化建設發展新的里程碑。它不僅推動藝術、文化，以及讓交流平台藉著美術館延伸國內外，凝聚更多的藝術愛好者，更是全民生活美學實踐落實的一個好地方。

透過 Google News 追蹤中央社

他表示，新北美術館就是全民美術館，尤其新北美術館座落在新北市藝術重鎮的三峽跟鶯歌，將結合教育、產業、觀光，跟陶博館、新北客家文化園區、老街，讓三峽、鶯歌結合成一個文化觀光、城市景觀、生活美學的新廊帶。

他表示，新北美術館也是台灣本土藝術文化教育的美術館，立足在新北，放眼國際，讓藝術文化被全世界看到。（編輯：李錫璋）1140425