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新北市美術館開館 6/30前免費參觀

2025/4/25 14:42（4/25 14:54 更新）
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新北市美術館為新北市第一座公有美術館，25日舉辦開館典禮，館方表示，即日起至6月30日開放免費參觀。中央社記者王鴻國攝 114年4月25日
新北市美術館為新北市第一座公有美術館，25日舉辦開館典禮，館方表示，即日起至6月30日開放免費參觀。中央社記者王鴻國攝 114年4月25日
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市美術館今天在市長侯友宜主持下，正式開館，館方表示，自即日起至6月30日開放免費參觀，4月26日至6月1日起還有連續6個週末有開館系列活動。

新北美術館今天舉辦開館典禮，館方邀請國內外藝術家、國際媒體、顧問團隊及來自歐美和亞洲國際知名美術館館長與策展人共同見證。

在侯友宜及副市長、新北美術館董事長劉和然等人共同主持開幕儀式下正式開館，侯友宜還和現場人士一起拋彩帶，營造熱鬧氣氛。

侯友宜表示，新北美術館正式開館，是新北市第一座公有美術館，也是代表一個城市文化建設發展新的里程碑。它不僅推動藝術、文化，以及讓交流平台藉著美術館延伸國內外，凝聚更多的藝術愛好者，更是全民生活美學實踐落實的一個好地方。

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他表示，新北美術館就是全民美術館，尤其新北美術館座落在新北市藝術重鎮的三峽跟鶯歌，將結合教育、產業、觀光，跟陶博館、新北客家文化園區、老街，讓三峽、鶯歌結合成一個文化觀光、城市景觀、生活美學的新廊帶。

他表示，新北美術館也是台灣本土藝術文化教育的美術館，立足在新北，放眼國際，讓藝術文化被全世界看到。（編輯：李錫璋）1140425

#三峽
#鶯歌
#新北市美術館
新北市美術館25日正式開館，市長侯友宜（前左6）和與會者一起拋彩帶，營造熱鬧氣氛。中央社記者王鴻國攝 114年4月25日
新北市美術館25日正式開館，市長侯友宜（前左6）和與會者一起拋彩帶，營造熱鬧氣氛。中央社記者王鴻國攝 114年4月25日
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