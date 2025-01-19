議員盼台北城市博物館納探索館 市府估2027年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市府市政大樓內的台北探索館已熄燈，議員表示，新建台北城市博物館應整合台北探索館；財政局今天指出，台北城市博物館是以促參方式引入民間投資營運，預計2027年完工。

台北市觀光傳播局指出，為配合市政大樓延壽計畫，台北探索館在去年底熄燈閉館，因台北探索館兼負社會教育、市政宣導、城市行銷等職責，其功能、理念將納入台北城市博物館的規劃，並以創新方式呈現台北歷史發展歷程。

國民黨台北市議員曾獻瑩透過資料表示，建議把台北探索館整合納入至新建的台北城市博物館內，依市府規劃，台北城市博物館將設於中山南路及忠孝西路1段附近的舊台北市議會，內部包含原本台北探索館展覽空間、文化觀光空間、市議會歷史展示等區域。

他指出，支持市府把台北探索館納入市政大樓延壽計畫，因議會已通過此筆預算，盼未來興建完成的台北城市博物館可延續台北探索館的精神，提供更多親子互動教育等功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市財政局回應，依市府規劃，台北城市博物館將由取得地上權的業者進行主體興建，預計2027年完工點交，此案是以促參方式引進民間投資營運，所以未編列相關預算因應。

財政局指出，台北城市博物館將以促參方式對外招商，為配合此案的施工期程，已啟動促參招商作業，並於22日舉辦公聽會，廣納各界意見。（編輯：方沛清）1140119