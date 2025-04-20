北市下雨大巨蛋又漏水 議員質疑如何迎世壯運

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）對流雲系發展旺盛，台北市今天下午大雨。民眾黨台北市議員陳宥丞指出，中職晚間在台北大巨蛋對戰，結果看台區又漏水了，他質疑如此的場地品質，要如何迎接世壯運。

陳宥丞晚間在臉書（Facebook）發文表示，今天又收到球迷的抗議及陳情，指大巨蛋看台區又漏水了。他認為大巨蛋從開幕至今，台北市長蔣萬安信誓旦旦、口號不斷，但遠雄就是改不完、罰不怕。

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他質疑，這樣的場地品質，要如何迎接2025雙北世界壯年運動會，又要如何保證申請大型國際賽事。

陳宥丞指出，一樣的話已經講到口乾舌燥，反正台北市政府可能又是與上次一樣輕輕地帶過、稱是零星事件不開罰，北市府涉放水成這樣，他就代替球迷輕輕地問一句「大巨蛋還要漏水多久」。（編輯：戴光育）1140420