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侯友宜訪日返台 取經盼新北大巨蛋案促經濟繁榮

2025/4/15 21:00（4/15 21:11 更新）
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新北市長侯友宜（前）率團前往日本進行考察與拜會行程，15日下午搭機返台，他表示，希望借鏡日本大巨蛋經營的模式，讓新北市能夠創造歷史，有好的大巨蛋，未來能帶動新北的經濟繁榮。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年4月15日
新北市長侯友宜（前）率團前往日本進行考察與拜會行程，15日下午搭機返台，他表示，希望借鏡日本大巨蛋經營的模式，讓新北市能夠創造歷史，有好的大巨蛋，未來能帶動新北的經濟繁榮。（市府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年4月15日
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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長侯友宜11日率團訪日，今天返台，他在松山機場表示，此行借鏡日本大巨蛋經營模式，將讓新北市能夠創造歷史，有好的大巨蛋，在未來能夠帶動新北的經濟繁榮。

侯友宜11日與新北市議會議長蔣根煌率團前往日本進行考察與拜會行程。除參訪長照中心、市場改建、美術館外，還考察日本東京大巨蛋、西武大巨蛋的環境及經營情形。

侯友宜今天下午搭機返台，他在松山機場向媒體指出，此行到日本參訪長照並了解東京大巨蛋、西武大巨蛋的經營模式，以及拜會神奈川縣知事黑岩祐治。

他表示，此行看了兩個大巨蛋後，對新北大巨蛋案未來選址及經營模式增進信心，因為東京大巨蛋的經營每天滿場，尤其在運動賽事、表演藝術文化及其他類活動，比例上各占1/3。

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侯友宜指出，其實大巨蛋的經營不見得都是運動賽事，可以擴大更多附屬設施，帶來更高的經濟效益，也帶來整個社區的繁榮。

他表示，希望借鏡日本大巨蛋經營的模式，讓新北市能夠創造歷史，有好的大巨蛋，在未來能夠帶動新北的經濟繁榮。（編輯：戴光育）1140415

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