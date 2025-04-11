大巨蛋3月底漏水被稱零星個案免罰 議員轟放水

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北11日電）大巨蛋漏水頻傳，民眾黨市議員陳宥丞批市長蔣萬安曾說漏一次罰10萬，但3月底的漏水卻稱未達標準不罰，認為市府全面放水，要求回溯開罰；蔣萬安允給體育局處理。

蔣萬安今天至議會接受質詢，議員陳宥丞指出，蔣萬安曾說大巨蛋漏水一次就開罰遠雄新台幣10萬元，但3月30日中華職棒賽事也漏水、球迷被影響到換位置卻未開罰。

蔣萬安說，體育局回報，影響範圍未達契約開罰標準所以未罰；陳宥丞批評，蔣萬安打臉自己的承諾，且不管是BOT合約或是營運契約，沒有提過「零星漏水」就不罰，現在市府自創名詞還不敢罰遠雄，根本是全面放水。

蔣萬安表示，有找技師公會到現場，結案報告指出有改善，之前是漏水影響範圍很大、約200個座位，3月底的漏水影響約10個位子；陳宥丞要市府不要幫遠雄開脫。

陳宥丞並說，施政報告裡對大巨蛋的營運績效評估、年度績效考核、申請國際賽事標準、藝人意見等隻字未提，他要求除了回溯開罰遠雄漏水，還要把這些內容補正。

陳宥丞指出，大巨蛋從2023年開幕至今24度漏水、累積開罰190萬元，蔣萬安每次都說會嚴格要求遠雄，如同咒語一樣在喊，但都沒有做到，要求蔣萬安肩膀硬起來；蔣萬安允諾會請體育局處理，也有相關標準並成立考核績效委員會。

體育局則以新聞稿回應，大巨蛋漏水改善情形已於今年2月7日會同台北市土木技師公會現場勘查先前漏水區域，確認無漏水情形已大幅改善，並持續要求遠雄加強巡檢維護，如發生零星漏水，須與主辦單位共同保障消費者權益，並進行改善，整體改善成效則納入營運績效評估考核，並無放水。

體育局說，要求遠雄限期於113年10月31日前完成漏水改善工程，經會同台北市土木技師公會於113年11月12日及19日兩次勘查，確認多處區域仍有持續性漏水現象，因此兩度累計開罰190萬元。遠雄後續回覆已於113年11月30日完成改善，並承諾將長期觀測，確保場館正常營運狀態。

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體育局說明，今年2月7日再次會同台北市土木技師公會現勘先前漏水區域，未再發現漏水，認定整體大範圍持續漏水問題已有大幅改善，而3月30日漏水屬零星個案，當下即要求遠雄會同中職立即協助觀眾換位保障消費權益，且該區域現已改善未再有漏水狀況，故未開罰，體育局會持續督導遠雄維護場館設施，整體改善成效將納入營運績效評估考核。

體育局指出，市府已成立大巨蛋營運績效評估會，由4名北市府機關代表及5名外聘專家學者，共9名委員組成，後續將依程序召開113年度營運績效評估會議評定成效、進行考核，一切均基於促參法與契約基礎上善盡督導之責。（編輯：龍柏安）1140411