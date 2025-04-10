蔡琴不願大巨蛋開唱 喊話蔣萬安：不是唱歌的地方
2025/4/10 18:04（4/10 18:34 更新）
（中央社記者洪素津台北10日電）歌后蔡琴6月在台北國際會議中心開唱，她今天被問及是否想攻大巨蛋，坦言一點都不期待在大巨蛋開唱。她向台北市長蔣萬安喊話，大巨蛋觀眾席太過陡峭，擔心觀眾移動不安全。
蔡琴以一身亮麗造型出席演唱會記者會，3年未見的她，看起來神清氣爽且保養得宜，她表示是靠著「唱歌」讓自己保持熱情及年輕的心，這段期間除了跑遍東南亞及紐澳美的海外演出外，更透露忙著自己的紀錄片拍攝。
「歌唱生涯這麼久，也不是為了要留名，只是想著若能把累積的經驗分享給後輩，能幫助到一點點都好！」出道多年的她仍堅守歌唱崗位，不輕言退休。
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談及大巨蛋是最熱門的開唱場地，蔡琴直言自己一點都不期待在大巨蛋開唱，也隔空向蔣萬安喊話，「市長聽了可能會不開心，那個場地（大巨蛋）一看就不是唱歌的地方。」
她表示，自己實際看過一圈後，覺得觀眾席太過陡峭，擔心自己的觀眾移動時會不安全，還是希望歌迷買票看演唱會可以聽得舒服又安全。（編輯：管中維）1140410
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