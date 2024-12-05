周杰倫大巨蛋演唱會首晚江蕙助陣 合唱星晴、菊花台歌迷驚喜

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（中央社記者王心妤台北5日電）歌王周杰倫今晚在台北大巨蛋開唱，他在演唱會下半場突然邀請坐在台下的「二姐」江蕙登台合唱「星晴」、「煙花易冷」、「菊花台」，成為驚喜彩蛋。

周杰倫在演唱會下半場對歌迷笑說：「之前有比較小一點的蛋（指小巨蛋），原來那個蛋不給唱，我比較任性一點，其實也還有別的蛋可以唱，這個小小的蛋不給唱，那我就不要唱。」他接著更以自己的名字諧音開玩笑說：「因為我比較任性、糾結，所以我叫周杰倫」。

周杰倫說，常常經過大巨蛋時，會想著不知何時能唱一下，有天收到經紀公司說有機會能唱，台北市長蔣萬安也支持，「有這個機會回來唱，為什麼不回來唱？」

周杰倫在演唱會尾聲跟坐在台下藝人們互動，阿Ken也打趣當起主持人，並將鏡頭引導到周杰倫的媽媽葉惠美、太太昆凌與「二姐」江蕙，周杰倫接著邀請江蕙登台演唱，他邊走下台迎接江蕙同時合唱「星晴」並熱情擁抱。

江蕙登台後打趣對觀眾說：「掌聲不夠大聲（不會唱）！」周杰倫說，江蕙是民眾最期待大巨蛋開唱票選的冠軍，江蕙笑回：「我第一名你服不服氣？」讓周杰倫笑彎腰後說：「我當然福氣。」2人接著合唱「菊花台」、「煙花易冷」，成為今晚演唱會彩蛋之一。（編輯：陳仁華）1131205