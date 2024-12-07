20萬買周杰倫演唱會票釀衝突 雙方約談判賣家揮刀涉恐嚇遭逮捕

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（中央社記者劉建邦台北7日電）周姓男子匯款20萬元向陸姓男子買周杰倫大巨蛋演唱會門票，疑未拿到票，雙方今晨約在台北市延吉街附近談判破裂，陸男等3人持刀械及電擊棒揮舞，警方獲報到場逮捕陸男送辦。

台北市警察局大安分局透過資料指出，敦化南路派出所凌晨獲報案，延吉街附近有糾紛案，出動快打警力趕赴現場，發現34歲周姓男子等2人與30歲陸姓男子在場，經查雙方因購買演唱會門票引發糾紛。

警方查出，周姓男子匯款新台幣20萬元向陸姓男子購買周杰倫在台北大巨蛋演唱會門票，疑未拿到票，雙方約在延吉街附近談判，周男和1名友人到場，陸男找2名友人助陣。

警方指出，雙方談判期間，陸姓男子的2名友人不滿周姓男子的口吻，拿出刀械和電擊棒揮舞，有民眾發現此狀況立即報警，員警趕抵時，陸男的2名友人已逃逸，丟下陸男和周男等2人在場。

警方表示，周姓男子稱陸姓男子等人持刀械和電擊棒涉恐嚇，依法把人帶回偵詢，至於另外2名男子已掌握身分，將通知到案說明。警詢後依涉恐嚇、妨害秩序罪嫌把陸男移送檢方偵辦。

此外，台北市警察局信義分局在5日晚間獲報有男子在大巨蛋出入口附近兜售周杰倫演唱會黃牛票。

警方指出，員警到場後有民眾稱現場的1對男女在交易黃牛票，經盤查34歲呂姓女子及25歲張姓男子，未發現交易門票，登記2人資料備查。有民眾因買演場會門票遭詐騙，一定依法調查、偵辦。（編輯：李錫璋）1131207