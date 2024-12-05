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黃牛與詐騙橫行演唱會 北市議員要求試辦抽票制

2024/12/5 17:41
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北5日電）北市議員陳宥丞表示，每次演唱會粉絲都要對抗黃牛及詐騙，檢舉也因門檻過高、成案數少，希望北市在自家場館試辦抽票制。台北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍允諾處理。

蔣萬安今天赴北市議會進行市政總質詢，民眾黨北市議員陳宥丞指出，現在粉絲要看演唱會都要與黃牛及詐騙對抗，雖然中央訂的文化創意產業發展法有罰則，但調閱北市資料，檢舉門檻過高、成案比例低。

陳宥丞秀出資料表示，北市收到的檢舉案有1021件不成案、784件成案，但成案中又只有24件開罰，約3%；因為檢舉要填活動資料、黃牛票的座位及具體事實，但沒完成交易，黃牛不會給這些資料，顯見稽查與舉證有難度。

他表示，雖然文化部有補助經費鼓勵採取實名制，但黃牛還是會拿別人個資再美其名勞務費高價販賣，所以成效有限；反觀日本採取實名抽票制，有些場次中票當下不會知道位置，或是限定要用抽票的手機進場，減少前排位置被高價轉賣、提高轉賣難度。

陳宥丞舉例，歌手周杰倫、張學友演唱會是無實名制搶票，黃牛票檢舉案件數都破百；韓國女團（G）I-DLE、歌手IU是搶票加上實名制，檢舉數降至60、51件；日本歌手宇多田光、歌手劉德華演唱會是抽票加上實名制，檢舉數僅個位數，可見抽票與實名制才能把黃牛、詐騙機率壓到最低。

他表示，核心概念是要讓演唱會的票回到機率，而不是讓黃牛及詐騙有孳生的可能，要求北市府場館逐步試辦抽票制，例如北流、北藝、小巨蛋等，這樣就不用等中央修法。

蔡詩萍指出，蔣萬安有指示，他已與北市府副秘書長等跨局處會商過，小巨蛋會試辦實名制示範區。

陳宥丞要求，半個月內研商非實名制票券衍生的黃牛與詐騙問題。對此，蔣萬安與蔡詩萍皆允諾處理。（編輯：戴光育）1131205

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