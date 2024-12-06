陸生團訪中山女高風波 劉耀仁蔣萬安議場對嗆

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北6日電）陸生團參訪中山女中，校方遭中國網友貼上「盤絲洞」標籤。北市議員劉耀仁要求台北市長蔣萬安、中山女中校長張云棻道歉。蔣萬安以民進黨是否要斷交流、戒嚴回嗆。

馬英九基金會日前安排陸生團參訪北市中山女中，被中國網友形容進「盤絲洞」。家長會聲明，學生影像流出還被偏頗報導、無法接受，已向基金會嚴正抗議、拒絕政治操作。

蔣萬安今天赴議會列席市政總質詢，民進黨北市議員劉耀仁認為當中山女中學生身處輿論中心、飽受攻擊時，校方卻不聞不問，要求蔣萬安及張云棻道歉。

蔣萬安答詢表示，校方有發聲明，他支持中山女中學生，絕不接受物化或貶低女性言論。

劉耀仁批評蔣萬安對馬英九基金會態度卑微軟弱，並詢問張云棻如果可以重來，是否同意陸生團進校參訪。

張云棻回答，因為是單純教育交流，不涉及學生及政治，如果再來一次會更審慎評估。對此，劉耀仁說，「那就是不同意啊」。

蔣萬安表示，這是很單純的教育交流，陸生團訪台是經中央跨部會、陸委會審核過的。

蔣萬安指出，如果中央要阻斷交流，可以不核定，他還連續提問「民進黨要戒嚴不交流了嗎」，並指民進黨立法院黨團至今沒有為了日前在社群提及戒嚴的言論道歉。

劉耀仁表示，那是小編自以為是。蔣萬安隨即指出，「他就代表民進黨團」，推給小編沒有擔當。

劉耀仁、蔣萬安雙方唇槍舌戰數分鐘。台北市議會議長戴錫欽出面制止，希望回歸市政議題，要求北市府回答劉耀仁的提問。

台北市教育局長湯志民表示，張云棻剛已回答過，會更審慎評估，兩岸交流要以正向方式。（編輯：戴光育）1131206