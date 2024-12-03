中國網友稱馬龍如入盤絲洞 中山女高嚴正抗議

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）中國大陸桌球名將馬龍日前在馬英九基金會安排下參訪中山女高，被中國網友形容「進了盤絲洞」。中山女高今天表示，非常不認同且不滿，要嚴正抗議，以捍衛校譽及女性尊嚴。

包含馬龍在內，馬英九基金會邀請來自中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，11月27日到台北市立中山女高參訪校內建築及古蹟，未與學生直接交流。

「網易」及「搜狐」等中國社群平台、媒體陸續出現文章，稱馬龍到中山女高「像是唐僧掉進盤絲洞」「被嚇得臉都白了」。

中山女高校方今天接受媒體電訪表示，這樣的話語對師生是很大的傷害，學校非常不認同且不滿，必須表達嚴正抗議，以捍衛校譽和女性尊嚴。

校方指出，已向馬英九基金會反映此事，希望能協助處理，並呼籲大眾表達意見時多一點理性及尊重。

作家顏擇雅在臉書發文說明，將中山女高形容為盤絲洞，意思就是歡迎馬龍的女學生是蜘蛛精，且西遊記中的蜘蛛精都是一上場就脫光衣服的，幾乎是中國4大古典小說中最色情的場面。

顏擇雅表示，若知道典故還不抗議，那她會建議閱讀明末清初思想家顧炎武的「廉恥」一文，學習一下中國古人是何等強調知恥的重要。（編輯：方沛清）1131203