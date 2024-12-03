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陸生團4日訪清大 網路號召到校門唱台灣尚勇迎接

2024/12/3 19:26
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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）馬英九基金會邀請陸生團訪台，陸生團明天上午將到國立清華大學參訪。有疑似清大學生在網路發文，號召一起到校門口唱「台灣尚勇」迎接、交流。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團赴台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團。

陸生團11月27日抵台，明天上午將到國立清華大學參訪，有疑似清大學生在網路社群發文，號召學生一起到校門口唱「台灣尚勇」，歡迎北京清華大學等校學生到訪交流。

清大人員向中央社記者表示，參訪團預計明天上午10時抵達清大名人堂進行交流，全程未公開，也不開放媒體採訪，僅有事先報名的師生可以參加。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲得世界12強賽冠軍。

陸生團今天上午到訪台灣大學遇抗議。抗議學生集結社會科學院1樓，手持看板高喊「這裡不是中國台北」，直言想與對岸同學談談民主自由人權。

今天下午陸生團到訪滬尾礮台，前總統馬英九隨隊，本土團體「台灣國」現場拉起布條高喊「台灣中國一邊一國」及「馬英九不要做賣國賊」。（編輯：戴光育）1131203

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