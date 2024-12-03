陸生團遇抗議 蕭旭岑：看看台灣自然面貌很好

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（中央社記者李雅雯新北3日電）陸生團今天在台灣大學、滬尾礮台遇到抗議聲音，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，讓他們看看台灣自然面貌也很好，尊重各式各樣聲音，「我覺得這樣子也是台灣的特色」。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團在11月27日抵台，今天下午到訪淡水古蹟博物館。

陸生團今天上午在台灣大學遇到學生舉牌抗議，直指「這裡不是中國台北」；下午到訪滬尾礮台，再遇本土團體「台灣國」現場拉起布條高喊「台灣中國一邊一國」、「馬英九不要做賣國賊」。

「讓陸生看看台灣的自然面貌不是很好嗎」，蕭旭岑笑答，台灣國的喊話很有秩序，沒有越線等行為，尊重各個團體、各式聲音與意見，這也是台灣特色，既然要交流，就是要讓陸生看到台灣特色，也展現台灣好的一面。

蕭旭岑再談復旦大學學生脫口「中國台北」一詞一事。他說，陸委會為這件事打過幾次電話，已經說明當事人沒有惡意，只是用了大陸慣用講法，重點是真誠地稱讚台灣隊拿到棒球世界冠軍，「不要讓人家看到都是在欺負跟霸凌（學生）的一面」。

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「難道台灣人連這樣的包容跟雅量都沒有嗎？還要去追殺跟霸凌嗎？」蕭旭岑強調，沒有違反任何規定，既然要交流，那就要求同存異，應該展現台灣人有包容力、多元自由的一面，如果今天規定一定要講些什麼，「那我們不是跟我們批評的那種獨裁國家是一樣的嗎」。

陸生團成員、北京大學學生方周諾亞受訪時說，這幾天行程安排得很好，接待的同學也很熱情，感受到很多善意，台灣大學同學們非常青春洋溢、熱情陽光，對於校園人文氛圍感受很深，一直抱持與同學多交流、交朋友的心情。（編輯：謝怡璇）1131203