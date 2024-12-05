陸生團脫口「中國台北」 陸委會：馬辦應該負責

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（中央社記者李雅雯台北5日電）陸委會擬對陸生團學生脫口「中國台北」一事祭出行政處分，馬英九基金會恐於半年至5年一定期間內，不能再申請類似交流活動，陸委會今天強調，不指責學生個人，馬辦應負起責任。

大陸委員會（陸委會）5日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，將邀集相關單位按照行政程序查處，接著做出跨部會決定，行政處分會是半年或5年（不能再申請類似交流活動），召開會議討論後才能對外宣布，將會盡快地處理；陸籍人士來台灣有應盡的義務，包括邀請單位也有其義務。

梁文傑說明，陸生團學生脫口「中國台北」一事涉及違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第16條第一項各款，可能會有半年至5年不等處理方式，這件事情確實激化社會對立，不過「我們沒有對這個女學生個人有指責」。

梁文傑說，馬辦邀請陸生團到訪台灣，出了事情一定是找邀請單位，邀請單位沒有好好處理，反倒讓事情愈弄愈大；馬辦要求比照去年，要求允許其安排陸生接受媒體訪問，不過發言造成社會對立，「我們當然要請邀請單位負責」。

至於是否也研議對於使用「中國台北」一詞的陸生祭出行政處分？梁文傑坦言，必須要看聯審會議決定，關於這件事情還是總歸一句話，邀請單位要辦活動的話，必須善盡責任，「辦交流不是來做宣傳」。

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對於其他陸生團成員受訪時提到「兩岸青年同根同源」是否構成傷害台灣人民感情的政治性語言，梁文傑回應，「中國台北」一詞有強烈政治意涵，把台灣矮化成為中國大陸一省，台灣人民不會接受，相信馬英九在當總統的時候也不會接受。

梁文傑提到，「兩岸青年同根同源」趨於一個文化事實的描述，這與「中國台北」一詞不一樣；必須堅持中華民國的存在、堅守中華民國的國家地位，「這在兩岸交往互動過程中是我們非常堅持的一個基本原則」。（編輯：楊昇儒）1131205