陸生團訪台大遇抗議 「這裡不是中國台北」

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（中央社記者李雅雯台北3日電）陸生團今天上午到訪台灣大學遇抗議。抗議學生集結社會科學院一樓，手持看板高喊「這裡不是中國台北」，直言想與對岸同學談談民主自由人權，陸生團從抗議列隊旁邊走過。

馬英九基金會邀請中國7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團在11月27日抵台，今天上午到訪台灣大學。

現場擠滿歡迎馬龍到來的球迷，另一側、社會科學院一樓則有抗議學生，手持看板高喊「這裡不是中國台北」、「中國同學來交流」、「台大學生愛自由」、「支持中國民主化」、「平反六四天安門事件」、「支持香港民主自由」。

台灣大學校長陳文章、台灣大學社會科學院長張佑宗一度到場跟抗議學生了解、關心一下狀況。

陸生團原先預定上午10時抵達現場，後延後10分鐘抵達，在兩側歡迎馬龍聲中走入社會科學院一樓，迎來的是「這裡不是中國台北」、「台大學生愛自由」、「中國同學來交流」、「我們要平等交流」等吶喊聲。

陸生團3日上午到訪台灣大學遇抗議，抗議學生集結社會科學院一樓，訴求也想與陸生團交流香港民主、新疆人權等議題。中央社記者李雅雯攝 113年12月3日

陸生團3日上午到訪台灣大學遇抗議，抗議學生集結社會科學院一樓，手持看板高喊「這裡不是中國台北」。中央社記者李雅雯攝 113年12月3日

抗議行動發起人、台灣大學社會科學院齊姓學生表示，這場抗議行動是不同系別學生自發性前來參與，大家都是熱愛民主自由人權的學生，希望可以與對岸同學展開民主交流，也想要分享中國一直沒能討論的民主自由人權。

齊姓學生指出，台灣很多學生關心各式各樣議題，也關心中國社會的發展，包括停止對台軍事行動、釋放香港民運人士、停止新疆種族清洗行為、平反六四天安門事件、支持中國全面民主化等，希望透過交流，讓對岸同學將訊息帶回中國。

齊姓學生強調，交流應該建立在對等尊重與開放上，交流不是一言堂，讓對岸同學「亂說他想說的」，例如「台灣不是中國台北」，媒體還創造和樂融融的場景，台灣人關心民主人權與自由價值，這正是中國缺乏的。

台灣大學社會科學院大三張姓學生受訪表示，支持陸生團來台交流，不過應該建立在平等開放基礎上。知道陸生團規劃來台灣大學交流時，有先問過學生會、社科院辦公室，表達欲加入交流的意願，卻獲得「行程全程保密」回應。

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張姓學生指出，主辦單位不公平開放其他學生參與，還說這比較是參訪性質，「我們覺得都已經來到台灣了，竟然沒能有更多互動，我們也有很多想要分享的，想要把我們接受的法治教育、民主人權告訴對岸學生」。

張姓同學提到，現場準備了「未竟的革命：香港人的民主運動與日常抵抗」一書欲送給對岸學生，期待這真的是一場友善的交流，可惜整體趨於樣板化、公式化，沒有平等地讓每個台灣大學學生都有參與機會。（編輯：謝怡璇）1131203