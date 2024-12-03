陸生團再遇抗議 本土團體：台灣中國一邊一國

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（中央社記者李雅雯新北3日電）陸生團今天下午到訪滬尾礮台，前總統馬英九隨隊，本土團體「台灣國」現場拉起布條高喊「台灣中國一邊一國」、「馬英九不要做賣國賊」；陸生團經過抗議群眾後入內參訪。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團在11月27日抵台，今天下午到訪淡水古蹟博物館。

台灣國在陸生團抵達前於滬尾礮台外等待，現場拉起寫有「台灣中國一邊一國」、「台灣不該是Chinese Taipei」布條；馬英九先抵達現場，台灣國大喊「馬英九不要做賣國賊」，馬英九則是面帶笑容揮手致意，後在維安人員保護下前進。

陸生團遊覽車隊抵達後，台灣國高喊「台灣中國一邊一國」，陸生團在引導下從旁側通道走入滬尾礮台園區內，雙方未有進一步互動；馬英九跟在陸生團隊伍後方，對於台灣國抗議，他笑稱「不用大驚小怪」。

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台灣國理事長陳峻涵對中央社表示，小孩子（指復旦大學學生）講「中國台北」是根據Chinese Taipei字面翻譯，其實是一點錯都沒有，但是很傷台灣人的感情，根本問題在於，「我們覺得怎麼我們的成績都被中國收割了」

陳峻涵指出，來到這邊表達意見是為了給對岸學生一些提醒，「中國台北」一詞沒有錯，可是台灣不該是Chinese Taipei，當「中國台北」不等於台灣時，「我們才可能有機會讓台灣真的脫離一個中國的框架」。（編輯：周慧盈）1131203

馬英九基金會邀請中國7所大學師生訪問團來台參訪，前總統馬英九（後中）3日下午也與陸生團一同參訪淡水滬尾砲台，並為眾人介紹名勝古蹟。中央社記者趙世勳攝 113年12月3日

中國奧運桌球金牌好手馬龍（後中戴墨鏡者）隨訪團來台交流，3日下午現身淡水滬尾砲台，所到之處皆有許多粉絲拿出手機、相機搶拍，人氣相當高。中央社記者趙世勳攝 113年12月3日

馬英九基金會邀請陸生團訪台，團員3日下午持續進行參訪行程，在淡水滬尾砲台參觀時，有獨派團體現身舉標語、喊口號抗議。中央社記者趙世勳攝 113年12月3日