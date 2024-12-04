陸生受訪掀波陸委會將行政調查 蕭旭岑：絕無違規

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（中央社記者張建中、劉冠廷新竹4日電）陸生團接受媒體訪問脫口「中國台北」、「祖國」掀波，陸委會認為馬辦有違反聲明書切結事項疑慮，將做行政調查並做出應有的處置。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天對此表示遺憾，此行絕無違規，應讓馬英九基金會說明。

陸生團今天下午參訪新竹科學園區，蕭旭岑接受媒體訪問時說，因為中國大陸女學生沒有惡意的習慣用語，陸委會居然想對團員行政處分；而前總統馬英九邀請大陸奧運金牌冠軍要來泳渡日月潭，許多的金牌選手明年也都不能來，真的很遺憾。

蕭旭岑表示，難道是因為奧運桌球金牌選手馬龍這幾天太受台灣民眾歡迎，陸委會就要用這種戒嚴時期的作法。他表示，難怪昨天民進黨團第一時間都呼應韓國總統尹錫悅的戒嚴令，台灣不能變成戒嚴國家，不能再走回頭路。

蕭旭岑表示，具體要求陸委會要做處分，應請馬英九基金會說明，「我願意去說明」。他強調，「我們絕對沒有違規」，基金會向陸委會切結，第一條是陸委會如果認為有違規，立刻中止行程，而女學生是在星期日說的，到現在已經4天，「我們有中止行程嗎」，因此認為並沒有違規。

他表示，陸委會之後沒有再聯絡，他要求陸委會讓馬英九基金會說明，如果要祭出處分要有相當依據，不然的話就是要中斷兩岸交流。

馬英九基金會邀請中國7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團於11月27日抵台，今天下午到訪新竹科學園區。

竹科管理局主任秘書游靜秋出面接待，並安排人員向陸生團介紹竹科，及參觀探索館區內廠商的創新科技產品。陸生團一行人隨後轉往台積電創新館參觀。

此外，陸委會主委邱垂正說，馬英九基金會所邀的陸生團有涉及矮化台灣等言論，恐違反相關辦法，將蒐集訊息後處理。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，陸委會若要行政處分應審慎思考，用如此高度政治的方式處分，對兩岸交流沒有幫助。

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李彥秀說，兩岸應持續對話交流，當交流對話變成常態，民進黨應該要對全民有信心。過去馬政府時代也不會因為交流，使台灣的民主有任何減少或損失，現階段民進黨雖然把對岸的交流當作是統戰，但是應該要對民眾有信心。

李彥秀也說，共機繞台對兩岸人民觀感、兩岸交流沒有幫助，支持總統賴清德代表中華民國出訪，希望藉由出訪，讓中華民國有更多的國際空間，但是不必要的軍機繞台，只會讓兩岸的惡意螺旋持續上升。（編輯：楊凱翔）1131204

馬英九基金會邀請中國7所大學師生訪問團來台參訪、交流，陸生團4日下午參訪竹科探索館，奧運桌球金牌選手馬龍（圖）隨團參加。中央社記者張建中攝 113年12月4日