陸生團脫口「中國台北」 邱垂正：涉違來台辦法

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（中央社記者李雅雯台北4日電）陸委會主委邱垂正今赴立法院內政委員會備詢，他於會前受訪說，馬英九基金會邀陸生團來台，有涉及矮化台灣等言論，恐違反陸籍人士來台許可辦法，將蒐集相關訊息後處理。

邱垂正在4日上午表示，這次馬英九基金會邀請陸生團到台灣，引起了一些事件，原盼推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，在相互尊重、充分交流下，為兩岸關係注入一些善意，對於相關事情感到非常遺憾。

邱垂正指出，陸生團可能涉及違反陸籍人士來台許可辦法，在陸生團出發前，也有一個書面聲明內容，馬英九基金會可能沒有按照書面內容來遵守，將邀集相關主管機關依照許可辦法還有既有行政程序加上蒐集相關訊息後加以處理。

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邱垂正說明，陸生團有些涉及矮化台灣言論或原本承諾不發表活動之外與活動無關的政治性言論與宣傳等作為，這個部分造成社會不安，對此深表遺憾，也會依照既有機制進一步地做行政方面處分。

陸生團成員、復旦大學學生日前赴台中洲際棒球場參加棒球體驗營，她於接受媒體訪問時脫口，祝賀「中國台北隊」奪得世界棒球12強賽冠軍，用詞引發矮化台灣等爭議討論。（編輯：吳柏緯）1131204