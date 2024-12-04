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海基會：台灣3名一貫道信徒滯陸 對岸不回應

2024/12/4 11:55（12/4 12:06 更新）
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陸委會主委邱垂正（右）、海基會秘書長羅文嘉（左）4日在立法院內政委員會答詢。中央社記者李雅雯攝 113年12月4日
陸委會主委邱垂正（右）、海基會秘書長羅文嘉（左）4日在立法院內政委員會答詢。中央社記者李雅雯攝 113年12月4日
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（中央社記者李雅雯台北4日電）海基會秘書長羅文嘉今天表示，3名來自台灣的一貫道信徒在對岸遭逮，尋求對岸海協會協助，不過沒有獲得回覆；依據兩岸共打協議窗口欲了解狀況，也未獲得回應。

立法院內政委員會4日邀請大陸委員會（陸委會）主委邱垂正與海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山列席報告業務概況與備質詢；羅文嘉於答詢時做出上述表示。

羅文嘉提到，約在今年10月10日前後，發生中國大陸公安闖入民宅事件，然後逮捕了裡面一些民眾，詳細總人數不清楚，確定其中有3人為台灣一貫道信徒，大概平均年齡70多歲，據了解，他們是過去陪當地人讀一貫道經書。

羅文嘉表示，當事人家屬有與海基會尋求協助，海基會傳真對岸海峽兩岸關係協會（海協會）欲了解當事人狀況，希望獲得支援、協助，不過沒有獲得回應；另也循海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議（兩岸共打協議）窗口聯繫，也未獲回覆。

羅文嘉坦言，對岸一直沒有具體回應，海基會透過其他管道試圖了解當事人狀況，這個案子與過往類似案子比起來，有非常多不透明的地方，目前可以提供給立法院、外界的資訊也很有限；海基會已提供家屬一些法律支持與協助。

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陸委會主委邱垂正強調，中國大陸沒有宗教自由，加上近年來不斷地推出國安相關法規，台灣民眾赴陸有相當的風險，目前旅遊警示為橙色燈號，建議台灣民眾審慎評估赴陸必要性。

邱垂正提到，去年發函對岸3179封，不過都是「已讀不回」，基於避免誤解、誤判，還是會提供有價值的資訊給對方參考，目前兩岸協議工作層級有在互動，不過進一步的互動是沒有的。（編輯：吳柏緯）1131204

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