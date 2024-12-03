蘇巧慧：蕭旭岑改口稱台灣隊 因眾怒才髮夾彎

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（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨立委蘇巧慧今天表示，陸生「中國台北」說法引爭議，馬英九基金會執行長蕭旭岑改口稱陸生是祝福「台灣隊」拿到世界冠軍，可見是因眾怒才髮夾彎改口。

陸生團今天上午到訪台灣大學遇抗議，抗議學生高喊「這裡不是中國台北」。待陸生團穿過台大社會科學院一樓抗議學生隊伍後，蕭旭岑接受媒體訪問。

蕭旭岑認為，兩岸交流應該是彼此感受不同的氛圍、氣氛，「我覺得這是好事」。復旦大學學生沒有惡意，重點在於祝福、稱讚台灣隊拿到棒球世界冠軍，民進黨政客卻去霸凌學生，「民進黨真的是個霸凌黨，我真的覺得很遺憾」。

蘇巧慧今天接受媒體訪問，針對陸生祝賀「中國台北」棒球隊獲世界冠軍的爭議，她表示，陸生「中國台北」說法，馬辦呼應說「也可以稱為中國台灣」，已引起眾怒。

她指出，蕭旭岑眼見眾怒難平，今天稍早面對媒體便直接改口，說陸生是在祝福「我們台灣隊」拿到世界冠軍，可見這件事已經引發台灣人集體憤怒，才讓馬辦髮夾彎改口。

蘇巧慧表示，大家都歡迎正常的學術文化交流，但是到這邊說過多的政治語言，台灣人聽了不會開心。

媒體提問，對於民團共同聲明反對「不討論就表決」的國會亂象看法。

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對此，蘇巧慧指出，藍白從國會擴權法案、憲法訴訟法，到即將硬闖的選舉罷免法等修法，以及要讓唱中國國歌、對中國國旗表忠的退將恢復退休金條款，都可以看到藍白仗著多數擴張立法權力、傷害台灣的作為。如果藍白繼續一意孤行，終將遭到民意反噬。

馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。（編輯：戴光育）1131203