陸生訪台賀12強奪冠喊「中國台北」 陸委會：對不妥言論深感遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇台北2日電）馬英九基金會邀請陸生團訪台，有陸生以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊奪冠。陸委會今天對此表達遺憾，並已提醒馬英九基金會，應確實依「訪團不發表與活動無關政治性言論」切結辦理，避免引發國內各界不同意見對立。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲得世界12強賽冠軍。

陸委會今天回應表示，對於1日陸生「不妥言論」，傷害台灣人民感情，陸委會深感遺憾。主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並盡好責任，提醒並要求交流團勿再有不當言行。陸委會也希望中國大陸青年正確體察台灣真實民意，才能真正有助於兩岸青年交流的正向發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陸委會說明，馬英九基金會申請本團來台時，即允諾比照去年作法，為利活動順利進行，書面聲明切結訪團「不發表與活動無關政治性言論與宣傳」。針對此事件，陸委會及相關主管機關已鄭重提醒該基金會，應確實依聲明切結辦理，避免引發國內各界不同意見對立，徒增不必要的困擾。

陸委會強調，台灣隊奪得世界冠軍是全體國人共同的榮耀，讓國際社會看見、讚賞台灣。陳傑憲、潘傑楷等球員力挺台灣的言行，更道出全體國人的心聲。（編輯：楊昇儒）1131202