綠質疑陸生來台統戰 馬辦：兩岸認知不同才要交流

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（中央社記者王承中台北2日電）民進黨團質疑陸生團來台統戰，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，兩岸本就有些認知不同，不然雙方為何要交流，名詞的差別，不應構成兩岸交流的阻礙，呼籲民進黨不要欺負來台灣參訪的陸生。

馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。民進黨立法院黨團表示，不要假藉學生、學術、體育交流之名，坐實中國的統戰手法。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天下午受訪表示，這些綠色政客真的很可悲，兩岸本來就有一些認知不同，不然雙方為何要交流。「我們叫對岸為中國大陸，他們叫我們中國台灣、中國台北。」他說，因為兩岸的法律規定不同，所以才需要交流，如果兩岸都一樣，何必要交流。

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蕭旭岑指出，名詞的差別，不應該構成兩岸交流的阻礙。根據中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，兩岸都屬於一個中國。有些人玻璃心被認為吃豆腐，但相信大部分人都不會有這樣的感覺。

蕭旭岑強調，台灣應展現自由開放、多元民主社會美好的一面，而不是好像什麼都不能講，說了就是統戰，就要被驅逐出境，如果是這樣，這些綠色政客跟其批評的對象有什麼兩樣。且今天兩岸大學生還是其樂融融的交流，這才是兩岸青年交流的真面目，不是民進黨塑造出來的恐怖、排外及玻璃心，相信那不是台灣人所樂見的。（編輯：張若瑤）1131202