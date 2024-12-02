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復旦大學生喊中國台北奪冠 綠委：我們是台灣隊

2024/12/2 15:20
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（中央社記者林敬殷台北2日電）馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。民進黨團今天表示，不要假著學生、學術、體育交流之名，坐實中國的統戰手法。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，針對復旦大學學生對台灣做出打壓、昧於政治事實發言，用「中國台北隊」恭賀台灣世界棒球奪冠，她要說，「中國是中國，台灣是台灣」，希望來到台灣能享受與學習台灣自由民主的多元文化，如果在台灣校園享有的自由民主與文化的多元思維，在中國能同樣享有，中國學子的未來會大不相同。

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吳思瑤指出，「我們是台灣隊」，她也呼籲馬英九基金會，「這不是統戰，什麼才是統戰？」不要假著學生、學術、體育交流之名，坐實的卻是中國的統戰手法。

吳思瑤說，這些中國學生來到台灣，如果是正正當當、健健康康進行文化交流，為什麼會輕易說出「中國台北隊」打壓台灣、傷害台灣人民情感。她呼籲訪台青年學子，把正確的觀念及進步思維帶回中國去。（編輯：翟思嘉）1131202

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