藍白排選罷法、反年改法案 綠批政黨凌駕全民利益

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（中央社記者林敬殷台北2日電）民進黨立法院黨團今天表示，立法院本會期是預算會期，但國民黨籍召委不審預算，卻執意排審高度爭議性、政治性且破壞世代正義的反年改法案，及剝奪人民權利的選罷法，政黨利益凌駕全民利益，民進黨團將全力阻擋。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨團本會期將選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等3大惡法排入議程審查，對準沒收人民權利、癱瘓憲法法庭及挖空國庫。不過，藍白兩黨顯然認為國會不夠亂、不夠忙，將反年改法案排入本週議程。

吳思瑤說，立法院本會期是預算會期，應優先完成民國114年中央政府總預算案審議，但是，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩5日排審選罷法，由內政委員會負責審查的行政院、客委會、中選會、陸委會4個部會預算都尚未排審，與此同時，國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲5日排審反年改法案，由司法法制委員會負責審查的立法院、法務部預算完全未排審。

吳思瑤表示，國民黨籍召委急著修選罷法、反年改，卻不審預算，「進度不趕、該寫的作業不寫」，民進黨將全力阻擋。

吳思瑤表示，年改涉及公務人員退休撫卹基金永續與世代正義，年改上路後的這6年來，政府有效挹注資金於退撫基金，讓年金破產期限延後20年，若照國民黨所提的法案，讓所得替代率終止於今年度，政府好不容易能穩健營運的退撫基金，可能將提前5、6年破產。

吳思瑤說，國民黨提出這種走回頭路的法案，民進黨團將全力阻擋，也呼籲吳宗憲別一再讓政黨利益凌駕全民利益，該審的民生預算都沒有審議，為什麼要排高度爭議性、政治性且破壞世代正義的反年改法案呢。（編輯：蘇志宗）1131202