「兩岸乒乓」說法挨轟 蕭旭岑：兩岸不是兩國家

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（中央社記者李雅雯台北30日電）陸生團今天上午到訪台北故宮。對於「兩岸乒乓」說法挨轟自我矮化，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，根據中華民國憲法，兩岸不是兩個國家，倘若民進黨立委有意見「去修憲」。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團在11月27日抵台，今天上午到訪台北故宮。

馬龍昨天在文化大學展現球技，有人稱其為「乒乓外交」，蕭旭岑改用「兩岸乒乓」一詞，挨轟自我矮化。蕭旭岑今天回應，批評的人應該去惡補一下中華民國憲法，根據中華民國憲法，兩岸不是兩個國家，台灣和大陸地區屬於一個國家。

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蕭旭岑強調，這是根據中華民國憲法講出來的說法，如果民進黨立委還有意見，「就去修憲啊」，不敢修憲就請乖乖地遵照憲法，不要再用「新兩國論」去製造兩岸的緊張。

蕭旭岑提到，去年中國大陸奧運金牌選手丁寧來台，今年則是馬龍來台，讓很多喜愛桌球的台灣民眾感到振奮，這是非常好的情況，呼籲民進黨不要再用意識形態去毒害台灣人，「台灣人要有自信，真正的台灣人是接納大陸同胞的」。（編輯：呂佳蓉）1131130