陸生團訪故宮 蕭旭岑：呼籲兩岸交流更開放

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（中央社記者李雅雯台北30日電）陸生團今天上午到訪台北故宮。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，陸生團師生充分感受台灣人的熱情，呼籲兩岸交流更開放，政府應該去除對於大陸交流團來訪的過多審核程序。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團在11月27日抵台，今天上午到訪台北故宮。

陸生團於上午9時抵達台北故宮，率先進入簡報室了解台北故宮簡介，除了自由參觀外，也參觀了毛公鼎、嬰兒枕等台北故宮著名藏品。陸生團參訪路線有許多民眾尾隨在後，為了親眼一見馬龍、楊倩身影。

蕭旭岑會後受訪表示，這兩天遇到很多熱情民眾讚揚陸生團來台一事，他們對於兩岸交流多了一絲希望；必須跟兩岸政府喊話，基於兩岸要交流、要互惠，希望兩岸可以重啟觀光、旅遊等交流。

蕭旭岑指出，民進黨政府祭出橙色警戒恐嚇民眾不要到大陸去，目前也還是維持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間種種限制，對於大陸團來台交流有過多審核與不必要的程序作業；兩岸需要開放交流才能降低衝突與戰爭可能性。

蕭旭岑呼籲，民進黨政府應該在準美國總統川普（Donald Trump）就職前契機，對於兩岸交流做出調整，讓兩岸真正地恢復過往的交流，這樣才能避免走上衝突；陸生團看到的是熱情擁抱他們的台灣，這才是真正的台灣。

陸生團成員、北京大學學生曹藝博指出，兩岸青年同根同源，這次交流非常融洽，已經與一名準備明年2月赴北京大學交換的政治大學學生約好，一定要在北京大學相聚，將會陪他在北京大學看美景、嚐美食。

曹藝博提到，對於台灣年輕朋友的熱情印象深刻，很開心可以有這樣的交流活動，台北故宮與北京故宮各具特色，都有非常珍貴的文物，北京雪景也是一絕；很期待即將到訪日月潭，對於阿里山雲海日出、日月潭碧波美景非常期待。

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許多球迷為了馬龍前來，在台北故宮開館前，於入口處等待，有人選在上午7時30分抵達現場，還做了歡迎海報、手牌等文宣小物，另也帶了球拍，期待可以拿到馬龍簽名或合影。

26歲吳沛恩是馬龍球迷，在台北故宮開館前抵達現場，她對中央社說，從大學時期開始支持馬龍，今年中國大滿貫賽事恐是馬龍最後一次出賽，所以很期望可以見到馬龍，想對馬龍說，「希望你可以持續打球，一直打下去」。（編輯：呂佳蓉）1131130

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，30日上午到訪台北故宮，馬英九基金會執行長蕭旭岑會後受訪。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，30日上午到訪台北故宮，陸生團成員、北京大學學生曹藝博會後受訪。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，30日上午到訪台北故宮，馬龍球迷做了小海報等文宣品到現場，期待可以拿到馬龍的簽名或合影。中央社記者李雅雯攝 113年11月30日

馬英九基金會邀請陸生團訪台，30日上午到國立故宮博物院參訪，許多粉絲一早就到現場守候，希望一睹中國奧運桌球金牌得主馬龍的風采。中央社記者徐肇昌攝 113年11月30日