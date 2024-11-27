陸生訪中山女高未交流 葉丙成：沒說學生心智未成熟

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（中央社記者陳至中、溫貴香台北27日電）馬英九基金會安排陸生團參訪中山女高，卻未安排和學生座談，外傳是因為教育部認為高中生心智尚未成熟。教育部次長葉丙成今天說，馬英九基金會一開始就沒有安排與學生交流，絕非教育部示意，且他沒有說「心智年齡未成熟」。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，一行人上午抵達台灣，下午參訪中山女高，但未與學生交流。媒體報導，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，葉丙成認為高中生心智尚未成熟，如果要與陸生團座談，比較敏感，因此不和學生座談。

葉丙成晚間向中央社表示，馬英九基金會安排的中山女高參訪行程，自一開始就沒有與學生交流的安排，絕非教育部示意。

葉丙成表示，協調會時他是善意提醒，高中生家長比較在乎學生課業，期盼主辦單位注意參訪過程中，不要對學生上課造成影響，他沒有說「心智年齡未成熟」。

葉丙成說，教育部一向歡迎大陸地區學生來台交流、研修，馬英九基金會今年11月初申請大陸師生來台並參訪7所學校，經相關部會審查，以及依照受訪學校回覆的接待內容，教育部於11月13日迅速回覆同意，並未要求更改行程。

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熟悉此案的黨政人士表示，馬英九基金會共邀請40名師生，除了成員清一色是共青團團員、共產黨員，就連指標人物奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩也都具有中共黨員身分。然而，政府並沒有因此拒絕交流，也沒有公開反對或批評，只是行程第一天才剛開始就透過立委及辦公室主任操作這個假訊息，實在令人遺憾，懷疑後續這樣的操作可能會更多。

黨政人士表示，北京當局自2020年後，單方面禁止中國學生來台就讀，至今尚未開放；這些謊言的持續操作，對於兩岸關係不僅無幫助，反而加深雙方誤解，非常不負責任。（編輯：林興盟）1131127