陸委會：中國來台交流人士經過精心挑選 背景特別

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（中央社記者游凱翔台北27日電）馬英九基金會邀中國師生訪台，成員具共產黨員背景。陸委會副主委沈有忠今天在立法院指出，相較過往，近期中國來台交流人士背景越來越特別，經過精心挑選，但陸委會在現行法律規定尚未調整下，仍會採取一致性的標準審查，會確保來台後的行程安排與申請內容及活動符合。

馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生組團於今天訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人。自由時報引述知情官員訊息，指該團成員均為中共挑選過的共青團團員、儲備黨員或共產黨黨員，連馬龍都有中共黨員身分，無非要讓中共進行政治宣傳。

立法院外交及國防委員會上午邀請國安局、文化部、警政署、大陸委員會報告「從『國有器官』在台播映困境看中國對台灣的長臂管轄策略，及我國的因應方案」，並備質詢。

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針對具有共產黨背景人士來台，民進黨立委林楚茵關切中國此舉是否為另類統戰。陸委會副主委沈有忠回應，確實有發現近期中國大陸來台交流的範疇，包括體育、教育、宗教等人士，背景與過往相較下越來越特別，且可能都經過精心挑選。

沈有忠強調，陸委會在現行法律規定尚未調整下，仍會採取一致性的標準審查，但會確保來台後的行程安排與申請內容及活動符合。（編輯：林淑媛）1131127