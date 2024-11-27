邀陸生團訪台 馬英九：舒緩兩岸緊張關係

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（中央社記者王承中台北27日電）前總統馬英九今晚宴請來訪的陸生團，他說，去年首次邀請大陸師生來台灣參訪，與台灣幾所大學交流，引發兩岸媒體廣泛報導，獲得兩岸民眾支持，舒緩兩岸緊張關係。因此他決定今年一定要再次邀請陸生團訪台。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團於今天訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，他們下午在前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下，參訪台北市中山女高。

馬英九晚間設宴歡迎陸生團，馬英九辦公室發布新聞稿轉述，馬英九說，希望大陸師生此行能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，「其中一位朋友的名字叫馬英九」。馬英九也熱情邀請大陸師生明年再回來，一同泳渡日月潭。

馬英九表示，去年7月，馬英九基金會首次邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，除了與台灣幾所大學交流外，也到知名景點參訪，引發兩岸媒體廣泛報導，不只獲得台灣民眾熱烈歡迎，也同時得到大陸民眾大力支持，舒緩兩岸緊張關係。因此他決定今年一定要再次邀請陸生團訪台。

陸生團領隊、清華大學校務委員會主任邱勇致詞時表示，此行有30名學生是第一次踏上寶島台灣，大家對與台灣青年的交流充滿期待，對在台灣結交新的朋友充滿期待。

邱勇表示，青年代表希望，青年創造明天。深切期盼，兩岸青年能夠有更多的機會相識相知、交往交心，始終熱忱歡迎台灣青年學生到大陸交流學習，為兩岸青年學生互學互鑒、雙向奔赴創造更多機會。

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蕭旭岑表示，這次陸生團來台，在兩岸關係低迷的此刻，格外有振奮人心的意義。他向大陸師生介紹，台灣人是溫暖又善良的，絕大多數的台灣民眾都是熱情地歡迎大陸師生到訪，他深信兩岸青年交流是兩岸未來的根基，馬英九基金會一定會堅定、堅持下去，繼續推動兩岸青年交流。

馬辦指出，今晚的歡迎晚宴，包括馬英九基金會顧問曾永權、國民黨立委賴士葆、中信育樂股份有限公司董事長陳國恩出席。陳國恩致詞時表示，中信集團協助安排陸生團在台中洲際棒球場進行「棒球體驗」。（編輯：謝佳珍）1131127