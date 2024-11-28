陸生團訪台 楊倩稱最想去日月潭讚台灣學生友好熱情

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（中央社記者劉冠廷、實習記者盧嬿尹台北28日電）馬英九基金會邀請陸生團訪台，今天到政治大學、台北孔廟等地參訪。奧運射擊金牌楊倩及北京清華大學學生彭弋航在受訪時都表示，最想去的景點是日月潭，且跟台灣學生交流時感受到非常友好、熱情。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組訪台，成員包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，陸生團昨天抵達台灣，並在前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下，到台北市中山女高進行參訪。

陸生團今天上午先前往政治大學與政大學生交流，下午參訪林安泰古厝、台北孔廟。不少民眾也到孔廟，想一睹馬龍、楊倩等人風采，氣氛非常熱鬧，其中一位小妹妹拿著馬龍親筆簽名的桌球拍開心地說，謝謝馬龍，並祝福馬龍此行能快快樂樂。

楊倩在受訪時表示，現在已經進入冬季，北京天氣很寒冷，但到台灣覺得氣溫很舒適，有點類似春天的感覺。由於晚間安排逛夜市行程，楊倩提到，非常期待，因為有許多學生都向她介紹，台灣有很多小吃，期待能在夜市品嘗小吃。

談到此次交流印象深刻之處，楊倩回應，今天跟政治大學學生一對一交流時，聊了很多關於北京、清華的故事，很期待大家能到清華來交流，且與台灣學生交流時感覺到非常友好、熱情，感覺可以成為很好的朋友。她也提到，特別想去日月潭，因為日月潭過去只在小學課本上出現過，期待能真切的走到那裡。

另一名來自北京清華大學的大二學生彭弋航受訪時談及，一下飛機就體驗到台灣民眾的熱情、好客與友好，昨天去中山女高，有非常可愛的小妹妹們追著她們跑，像是回到老家探親，好比家中的妹妹們一樣親切，感覺非常幸福。

彭弋航解釋，她今天在林安泰古厝時有努力學習閩南語，雖然發音還是有點不太準確，也看到抓周、收涎等中國生命過程中非常重要的傳統文化，林安泰古厝不僅是文化教育的平台，更是傳承中華文化的重要場所。

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被問到期待的台灣小吃，彭弋航表示，政治大學的學生推薦了很多小吃，包括鳳梨酥、小籠包、麻糬等。與台灣學生交流時讓她感覺非常親切，有很多共同話題，還有學生告訴她，若不方便點外賣，可以幫她點。

至於最想去的景點，彭弋航回應，因為小學2年級時學到1篇課文，就是在講日月潭，她特別想去日月潭看看，甚至還曾夢到日月潭，因此想驗證一下，夢境中的日月潭是不是跟真實世界中的日月潭一樣。（編輯：林克倫、張若瑤）1131128

馬英九基金會邀訪陸生來台訪問團28日下午參訪台北孔廟，中國桌球奧運金牌選手馬龍（中左，白衣者）聽取導覽員介紹孔廟歷史與文化發展歷程。中央社記者吳家昇攝 113年11月28日

馬英九基金會邀訪陸生來台訪問團28日下午參訪台北孔廟，中國桌球奧運金牌選手馬龍（中，白衣者）到場，受到民眾熱情歡迎。中央社記者吳家昇攝 113年11月28日