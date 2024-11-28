政院：政府未更改陸生團行程 全面依申請批准

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（中央社記者賴于榛台北28日電）媒體報導指稱，馬英九基金會昨天安排陸生團參訪中山女高，卻未有座談環節，是因教育部有意見。行政院今天表示，此次皆是按照陸生團提出的行程全面批准，並無更改，相關說法恐是誤解。

馬英九基金會昨天安排陸生團參訪中山女高，但未有與學生座談的環節，媒體報導指稱，協助協調訪問行程的國民黨立委賴士葆表示，教育部次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，座談較為敏感並不適宜。

葉丙成昨天澄清指出，馬英九基金會一開始就沒有安排與學生交流，絕非教育部示意，他也沒有說過「心智年齡未成熟」等話語。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天也解釋，葉丙成確實沒有說過類似話語，且對這次陸生團來台幫忙很大。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時被問及此事，她回應，此次雙方交流，皆是按照陸生團提出的行程全面批准，並無更改，相關說法恐是誤解，教育部也已做相關說明。

媒體追問，政府如今對兩岸交流立場為何，李慧芝則說明，政府依然維持對等尊嚴、健康有序的友善態度，希望穩健循序推動兩岸交流。（編輯：張若瑤）1131128