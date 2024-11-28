政院：4部會傳霸凌 調查後將對外說明

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（中央社記者賴于榛台北28日電）勞動部公務員輕生案後，行政院長卓榮泰日前下令部會清查霸凌事件。行政院今天表示，目前已知教育部、衛福部、經濟部、交通部等有霸凌狀況，已要求部會知悉後一週內調查並對外說明。

勞動部公務員輕生案引發波瀾，卓榮泰日前下令部會清查霸凌事件，並要求檢討各部會內部的霸凌防治作業辦法。

對於清查進度，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，卓榮泰認為公部門裡面所有人員都是團隊成員，各部會也應該對霸凌零容忍，因此上週已要求各部門機關了解內部有沒有職場霸凌事件，若有的話需在一週內完成調查、依法處理。

李慧芝說，卓榮泰要求各部會用最快速度處理並落實，並檢討各部會內部的霸凌防治作業辦法，加強對人員的保護，並且縮短調查時程。

她也提到，目前已知教育部、衛福部、經濟部、交通部都有霸凌情形，相關調查報告正在處理中，部會將在一週內進行調查、依法處理，卓榮泰若看過相關調查跟懲戒結果有任何裁示會再對外說明，各部會也會適時對外公布調查結果。

至於，勞動部公務員輕生案將重啟調查一事，李慧芝表示，新任部長洪申翰甫上任，卓榮泰將給洪申翰一週時間重新調查。（編輯：蘇志宗）1131128