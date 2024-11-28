CPTPP恐擱置台灣與中國入會案？政院：靜候大會聲明

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（中央社記者賴于榛台北28日電）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會，27日起在加拿大溫哥華登場，但有外媒報導，台灣、中國入會案恐遭擱置。行政院今天說，將靜候執委會年度大會結束後的聯合聲明，目前沒有進一步評論。

英國2021年2月申請加入CPTPP，日前已完成入會程序，但同年9月分別提出申請入會的台灣與中國，至今未有新進展。

CPTPP執委會年度大會今天起在加拿大溫哥華舉辦，國外政治新聞網Politico.eu報導指出，此次大會將擱置台灣和中國的入會申請案，哥斯大黎加可望成為下一個進入CPTPP的成員國。

對於台灣如何因應可能的情勢，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時回應，台灣對於加入CPTPP已經做好準備，也遵守奧克蘭三原則，藉以符合CPTPP高標準，已透過多邊跟單邊的架構來推展入會進度。

李慧芝也說，根據往例，CPTPP執委會年度大會結束後將發表聯合聲明，政院將靜候狀況明朗，目前沒有進一步評論。

CPTPP「奧克蘭三原則」是指，新成員欲加入CPTPP時，必須符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。（編輯：林淑媛）1131128